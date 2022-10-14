Лукашенко дал интервью изданию NBC длительностью 20 минут

Александр Лукашенко побеседовал с журналистом западного информагентства NBC.

14 октября Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко дал интервью западной информплощадке NBC, которое длилось двадцать минут. По данным "Пул Первого", в скором времени интервью с Лукашенко будет доступно широкой общественности.

Примечательно, что западные СМИ, которые нередко берут интервью у Александра Лукашенко, часто вырезают ключевые фрагменты видео, за что неоднократно подвергались критике.