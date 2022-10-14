Лукашенко дал интервью изданию NBC длительностью 20 минут
2022-10-14
12:09
Александр Лукашенко побеседовал с журналистом западного информагентства NBC.
14 октября Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко дал интервью западной информплощадке NBC, которое длилось двадцать минут. По данным "Пул Первого", в скором времени интервью с Лукашенко будет доступно широкой общественности.
Примечательно, что западные СМИ, которые нередко берут интервью у Александра Лукашенко, часто вырезают ключевые фрагменты видео, за что неоднократно подвергались критике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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