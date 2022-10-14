КГБ Беларуси опроверг информацию о проведении контртеррористической операции

В Беларуси в настоящее время не проводится никакая контртеррористическая операция.

Сегодня утром в социальных сетях и российских средствах массовой информации появилось сообщение о введении в Беларуси режима контртеррористической операции.

При этом первоисточником являлось издание "Известия", которое ссылалось на заявление главы МИДа Беларуси Владимира Макея.

Стоит отметить, что никаких официальных сообщений от КГБ, МВД, Совбеза или Министерства обороны на данНую тему не поступало.

Теперь же, сообщает БелТА, в КГБ Беларуси прояснили ситуацию и заявили, что контртеррористическая операция в Беларуси не проводится.

"На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер", - приводит БелТА слова своего собеседника из КГБ.