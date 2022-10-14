В КГБ Беларуси назвали фейком информацию о проведении контртеррористической операции

В Беларуси не проводится и не проводилась никакая контртеррористическая операция.

Российское издание известие утром в ночь с 13 на 14 октября сообщило о проведении в Беларуси контртеррористической операции.

Это вызвало бурную реакцию, так как "Ивестия" назвали первоисточником главу МИД Беларуси Владимира Макея.

При этом силовые ведомства Республики Беларусь не публиковали информации о введении режима КТО на территории страны.

Однако, сейчас комментарий информагентству БелТА дали в КГБ Беларуси. Там назвали данную информацию недостоверной.

"На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер", - заявили в КГБ.