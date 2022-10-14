Древесная зола очень ценное удобрение, но в некоторых случаях может нанести непоправимый вред
2022-10-14
12:50
Золу нельзя сочетать с азотными удобрениями и навозом, нельзя добавлять в водорастворимые фосфатные удобрения. Ее также не любят некоторые растения.
Зола - источник различных минералов, она улучшает качество кислой почвы и помогает бороться со многими болезнями и вредителями огорода.
Но бездумно ее использовать нельзя, иначе можно нанести непоправимый вред. К примеру, золу нельзя сочетать с азотными удобрениями и навозом - в таком случае она вытеснит азот.
Запрещено добавлять золу и в водорастворимые фосфатные удобрения - это снизит способности культур к усваиванию фосфатов.
Нужно помнить, что зола – долгоиграющее вещество. И в качестве нейтрализатора кислотности грунта она действует несколько лет. Если ее вносить ежегодно, это приведет к защелачиванию грунта.
Кроме того, есть растения, которые не дружат с золой. К примеру, эта добавка неполезна для многих садовых растений. В их числе брусника, голубика, клюква. А также - азалии, гортензии, фиалки, рододендроны, ландыши, розы, лилии и хвойные растения.
Много споров ведется и о пользе и вреде золы для картофеля. Она, как известно, повышает крахмалистость клубней и защищает их от вездесущего проволочника. Но использовать это удобрение нужно разумно. «Передоз» может спровоцировать заболевание паршой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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