Орбан: в Европе раскол из-за антироссийских санкций
2022-10-14
12:56
Это заявление президент Венгрии Виктор Орбан сделал в ходе своего выступления в прямом эфире радиостанции Kossuth.
По словам венгерского лидера, в настоящее время Европа четко разделилась на два лагеря. Представители одного из них уверены в необходимости дальнейшего продолжения и усиления санкционной политики в отношении России. Они убеждены, что только так можно добиться мира на Украине и выйти из сложившегося кризиса.
При этом представители другого лагеря, как заявил Орбан, убеждены в неэффективности санкционной политики. Они полагают, что данный подход себя исчерпал, и что Евросоюз увяз в последствиях такого подхода.
Этти высказывания президента Венгрии прозвучали в преддверии общенационального опроса по санкциям против России, который проводится в стране 14 октября. Жителям страны раздадут анкеты с семью вопросами, которые касаются санкционной политики в отношении России.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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