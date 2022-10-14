Лукашенко расставил все точки над «и» в контртеррористической теме: В Беларуси введен режим повышенной террористической опасности
2022-10-14
13:04
Президент Александр Лукашенко ответил на вопрос о проведении КТО на территории страны.
Белорусский президент рассказал о введении в Беларуси режима повышенной террористической опасности.
Об этом глава государства рассказал корреспонденту телеканала "Россия" во время саммита СНГ в Казахстане.
Журналист попросил президента прояснить ситуацию с тем. введен ли режим контртеррористической операции.
Лукашенко ответил, что в Беларуси есть повышенная террористическая опасность.
Видеозапись с интервью белорусского президента опубликовала его пресс-служба в телеграме.
⚡️⚡️⚡️ Лукашенко расставил все точки над «и» в контртеррористической теме.
Опубликовано: Николай Скира
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