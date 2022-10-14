Лукашенко расставил все точки над «и» в контртеррористической теме: В Беларуси введен режим повышенной террористической опасности

Президент Александр Лукашенко ответил на вопрос о проведении КТО на территории страны.

Белорусский президент рассказал о введении в Беларуси режима повышенной террористической опасности.

Об этом глава государства рассказал корреспонденту телеканала "Россия" во время саммита СНГ в Казахстане.

Журналист попросил президента прояснить ситуацию с тем. введен ли режим контртеррористической операции.

Лукашенко ответил, что в Беларуси есть повышенная террористическая опасность.

Видеозапись с интервью белорусского президента опубликовала его пресс-служба в телеграме.

⚡️⚡️⚡️ Лукашенко расставил все точки над «и» в контртеррористической теме.