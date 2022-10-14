Игорю Талькову-младшему вручили повестку в армию

41-летний артист заявил, что его никто не заставит взять оружие, идти убивать или даже на кого-то его направлять. И добавил, что его оружие музыка.

Сын погибшего в девяностых певца Игоря Талькова рассказал, что ему пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Игорь Тальков-младший записал видео, в котором рассказал, что не боится фронта, но не готов убивать людей.

"Мама написала, что пришла повестка, - поведал музыкант. - Я терпеть не могу прятаться или бояться кого-то... Я только оттуда, выступал в госпиталях. Только никто меня не заставит взять оружие, идти убивать или даже на кого-то его направлять. Мое оружие - музыка. Это мой фронт".

И добавил, что он против войны, но "обстановка в мире такая, что необходимо освободиться от зависимости от нефтедоллара". "Но пасаран! Наше время приходит", - заявил Игорь.

По его словам, для ведения информационной войны на фронте сегодня нужны лидеры мнений и медийные лица. При этом Тальков-младший не пояснил, пойдет ли он в военкомат.