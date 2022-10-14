Игорю Талькову-младшему вручили повестку в армию
2022-10-14
13:11
41-летний артист заявил, что его никто не заставит взять оружие, идти убивать или даже на кого-то его направлять. И добавил, что его оружие музыка.
Сын погибшего в девяностых певца Игоря Талькова рассказал, что ему пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Игорь Тальков-младший записал видео, в котором рассказал, что не боится фронта, но не готов убивать людей.
"Мама написала, что пришла повестка, - поведал музыкант. - Я терпеть не могу прятаться или бояться кого-то... Я только оттуда, выступал в госпиталях. Только никто меня не заставит взять оружие, идти убивать или даже на кого-то его направлять. Мое оружие - музыка. Это мой фронт".
И добавил, что он против войны, но "обстановка в мире такая, что необходимо освободиться от зависимости от нефтедоллара". "Но пасаран! Наше время приходит", - заявил Игорь.
По его словам, для ведения информационной войны на фронте сегодня нужны лидеры мнений и медийные лица. При этом Тальков-младший не пояснил, пойдет ли он в военкомат.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Войска РФ отразили наступление ВСУ на Херсон на Николаево-Криворожском направлении
Лукашенко дал интервью изданию NBC длительностью 20 минут
ВКС России поразили пункт «Иностранного легиона» ВСУ в районе Николаева
Лукашенко: в Беларуси введён режим повышенной террористической опасности