Эрдоган анонсировал создание международного газового хаба в Турции по совету Путина
2022-10-14
13:19
Тайип Эрдоган сообщил, что в европейской части Турции вскоре будет создан крупнейший в Европе газовый хаб.
14 октября президент Турции Тайип Эрдоган дал интервью телеканалу NTV, где заявил, что в турецком регионе Франкия будет создан крупнейший в Европе газовый хаб, что недавно было предложено Владимиром Путиным. По мнению Эрдогана, Франкия является наилучшим регионом, чтобы превратить новый хаб в международный распределительный центр газа.
Примечательно, что предложение Путина к Эрдогану о создании крупного газохранилища в Турции было сделано после того, как были выявлены повреждения на "Северных потоках".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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