Эрдоган анонсировал создание международного газового хаба в Турции по совету Путина

Тайип Эрдоган сообщил, что в европейской части Турции вскоре будет создан крупнейший в Европе газовый хаб.

14 октября президент Турции Тайип Эрдоган дал интервью телеканалу NTV, где заявил, что в турецком регионе Франкия будет создан крупнейший в Европе газовый хаб, что недавно было предложено Владимиром Путиным. По мнению Эрдогана, Франкия является наилучшим регионом, чтобы превратить новый хаб в международный распределительный центр газа.

Примечательно, что предложение Путина к Эрдогану о создании крупного газохранилища в Турции было сделано после того, как были выявлены повреждения на "Северных потоках".