Самый древний город планеты - Дамаск расположен на 33 параллели. Да, и не забывайте о великих древнеегипетских пирамидах, они построены у 33 параллели.

Джон Кеннеди был убит на параллели 33.

Роберт Кеннеди был также убит на параллели 33 в отеле Амбассадор в Лос-Анджелесе, а президент США Франклин Рузвельт ушел из жизни в месте, через которую проходит наша параллель.

Кроме того, Иисус Христос предсказал свою собственную смерть в Кесарии Филиппской, находившаяся в районе 33-й параллели.

Первое ядерное оружие было взорвано в Аламогордо, штате Нью-Мексико, на параллели 33.

Именно 33-й президент Соединенных Штатов, приказал сбросить ядерные бомбы на два японских города Хиросиму и Нагасаки, которые тоже находятся близ 33 параллели?