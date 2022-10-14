Загадочная 33 параллель на которой происходили значимые мировые события
2022-10-14
13:20
Самый древний город планеты - Дамаск расположен на 33 параллели. Да, и не забывайте о великих древнеегипетских пирамидах, они построены у 33 параллели.
Джон Кеннеди был убит на параллели 33.
Роберт Кеннеди был также убит на параллели 33 в отеле Амбассадор в Лос-Анджелесе, а президент США Франклин Рузвельт ушел из жизни в месте, через которую проходит наша параллель.
Кроме того, Иисус Христос предсказал свою собственную смерть в Кесарии Филиппской, находившаяся в районе 33-й параллели.
Первое ядерное оружие было взорвано в Аламогордо, штате Нью-Мексико, на параллели 33.
Именно 33-й президент Соединенных Штатов, приказал сбросить ядерные бомбы на два японских города Хиросиму и Нагасаки, которые тоже находятся близ 33 параллели?
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
NBC: Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил целью применения ядерного оружия в Украине
Лукашенко дал интервью изданию NBC длительностью 20 минут
Войска РФ отразили наступление ВСУ на Херсон на Николаево-Криворожском направлении
Лукашенко: в Беларуси введён режим повышенной террористической опасности