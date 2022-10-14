Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева не смогла оспорить статус иноагента.

14 октября РИА Новости ссылаясь на пресс-службу суда сообщили, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск Татьяны Лазаревой к министерству юстиции Российской Федерации об оспаривании решения о включении её в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента и признал законным включение актрисы Лазаревой в этот список.

Ранее сообщалось, что телеведущая подала 16 сентября заявление в Замоскворецкий суд и попытается оспорить решение министерства. Рассмотрят дело 3 октября. Из СМИ, что сначала СВО Лазарева уехала в Киев, а потом переехала в Испанию. Лазарева сначала открещивалась от жизни в России. А чуть позже заявила, что скучает и хотела бы потом вернуться на родину.