Лазарева не смогла оспорить статус иноагента
2022-10-14
13:37
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева не смогла оспорить статус иноагента.
14 октября РИА Новости ссылаясь на пресс-службу суда сообщили, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск Татьяны Лазаревой к министерству юстиции Российской Федерации об оспаривании решения о включении её в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента и признал законным включение актрисы Лазаревой в этот список.
Ранее сообщалось, что телеведущая подала 16 сентября заявление в Замоскворецкий суд и попытается оспорить решение министерства. Рассмотрят дело 3 октября. Из СМИ, что сначала СВО Лазарева уехала в Киев, а потом переехала в Испанию. Лазарева сначала открещивалась от жизни в России. А чуть позже заявила, что скучает и хотела бы потом вернуться на родину.
Опубликовано: Елена Калиновская
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