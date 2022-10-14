NBC: Лукашенко заявил о нежелании Путина применять ядерное оружие в Украине

Александр Лукашенко уверен, что Владимир Путин не хочет применять ядерное оружие в ходе спецоперации.

14 октября Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу NBC, где публично заявил, что Владимир Путин не ставит перед собой задачу во что бы то ни стало задействовать российское ядерное оружие на территории Украины. По мнению Лукашенко, Путин знает, что России достаточно высокоточных ракет для победы в спецоперации.

Также Александр Лукашенко уверен, что применение ядерного оружия повлечёт за собой цепную реакцию, результатом которой станет уничтожение всей планеты.