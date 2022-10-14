Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси
2022-10-14
13:42
Александр Лукашенко обвинил правительство Польши в подстрекательстве США к использованию ядерного оружия.
В пятницу днём Александр Лукашенко пообщался с репортёром телеканала NBC, где заявил, что Польша является главным инициатором применения американского ядерного оружия. По мнению Лукашенко, польское правительство уговаривает США использовать ядерные вооружения против России и Беларуси.
Также Александр Лукашенко призвал власти Соединённых Штатов не поддаваться на провокации Варшавы и оставить свои ядерные боеголовки на складах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
NBC: Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил целью применения ядерного оружия в Украине
Лукашенко дал интервью изданию NBC длительностью 20 минут
Войска РФ отразили наступление ВСУ на Херсон на Николаево-Криворожском направлении
Лукашенко: в Беларуси введён режим повышенной террористической опасности