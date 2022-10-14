Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси

Александр Лукашенко обвинил правительство Польши в подстрекательстве США к использованию ядерного оружия.

В пятницу днём Александр Лукашенко пообщался с репортёром телеканала NBC, где заявил, что Польша является главным инициатором применения американского ядерного оружия. По мнению Лукашенко, польское правительство уговаривает США использовать ядерные вооружения против России и Беларуси.

Также Александр Лукашенко призвал власти Соединённых Штатов не поддаваться на провокации Варшавы и оставить свои ядерные боеголовки на складах.