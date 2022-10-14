CNN: Пелоси хотела ударить Трампа за штурм Капитолия

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси хотела ударить бывшего американского президента Дональда Трампа.

14 октября американский телеканал CNN опубликовал ранее не показанный фрагмент видео со дня штурма Капитолия в США в 2021 году, на котором запечатлено, как Нэнси Пелоси заявляет, что надеется на приход Дональда Трампа в Капитолий, поскольку в таком случае она обязательно его ударит несмотря на незаконность такого поступка.

По мнению Пелоси и других представителей американской демократической партии, именно Трамп несёт ответственность за штурм Капитолия и попытку захвата власти в стране.