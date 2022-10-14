CNN: Пелоси хотела ударить Трампа за штурм Капитолия
2022-10-14
13:48
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси хотела ударить бывшего американского президента Дональда Трампа.
14 октября американский телеканал CNN опубликовал ранее не показанный фрагмент видео со дня штурма Капитолия в США в 2021 году, на котором запечатлено, как Нэнси Пелоси заявляет, что надеется на приход Дональда Трампа в Капитолий, поскольку в таком случае она обязательно его ударит несмотря на незаконность такого поступка.
По мнению Пелоси и других представителей американской демократической партии, именно Трамп несёт ответственность за штурм Капитолия и попытку захвата власти в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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