Лукашенко: в Беларуси ввели режим повышенной террористической опасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в стране введён режим повышенной террористической опасности из-за обострения ситуации на границе.

14 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в кулуарах саммита СНГ подтвердил журналистам информацию о введении в стране режима повышенной террористической опасности из-за обострения ситуации на границах белорусского государства с сопредельными странами.

Лукашенко отметил, что именно по этой причине была запущена процедура развёртывания союзной группировки войск, большую часть которой составляют служащие Вооружённых сил Беларуси, чтобы обеспечить национальную безопасность государства в текущей геополитической обстановке.