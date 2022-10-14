Лукашенко: в Беларуси ввели режим повышенной террористической опасности
2022-10-14
13:51
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в стране введён режим повышенной террористической опасности из-за обострения ситуации на границе.
14 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в кулуарах саммита СНГ подтвердил журналистам информацию о введении в стране режима повышенной террористической опасности из-за обострения ситуации на границах белорусского государства с сопредельными странами.
Лукашенко отметил, что именно по этой причине была запущена процедура развёртывания союзной группировки войск, большую часть которой составляют служащие Вооружённых сил Беларуси, чтобы обеспечить национальную безопасность государства в текущей геополитической обстановке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Лукашенко: в Беларуси введён режим повышенной террористической опасности