Лукашенко: армии США и НАТО не смогут пройти через Беларусь для атаки на Москву
2022-10-14
14:32
Александр Лукашенко заявил о неспособность армий западных стран атаковать российские территории, пройдя через Беларусь.
В пятницу Александр Лукашенко сообщил, что на минувшей неформальной встрече лидеров НАТО в Варшаве прозвучали предложения атаковать Москву, пройдя через территорию Беларуси. Александр Лукашенко заверил, что данный план невыполним, поскольку белорусские военные надёжно защитят страну и союзную Россию.
Также Александр Лукашенко выразил уверенность, что Владимир Путин не станет использовать ядерное оружие во время спецоперации на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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