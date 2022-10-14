Лукашенко: армии США и НАТО не смогут пройти через Беларусь для атаки на Москву

Александр Лукашенко заявил о неспособность армий западных стран атаковать российские территории, пройдя через Беларусь.

В пятницу Александр Лукашенко сообщил, что на минувшей неформальной встрече лидеров НАТО в Варшаве прозвучали предложения атаковать Москву, пройдя через территорию Беларуси. Александр Лукашенко заверил, что данный план невыполним, поскольку белорусские военные надёжно защитят страну и союзную Россию.

Также Александр Лукашенко выразил уверенность, что Владимир Путин не станет использовать ядерное оружие во время спецоперации на территории Украины.