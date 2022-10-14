Лукашенко: группировка до семидесяти тысяч белорусских солдат будет развёрнута в Беларуси
2022-10-14
14:38
Александр Лукашенко рассказал о примерной численности группировки войск, которая будет развёрнута в Беларуси совместно с армией России.
В пятницу днём Александр Лукашенко ответил на вопрос журналиста о численности региональной группировки союзных войск, которые будут развёрнуты в Беларуси для предотвращения любых возможных угроз. По словам Лукашенко, сейчас белорусскую армию представляет семьдесят тысяч человек, и все они могут быть задействованы при развёртывании союзной группировки.
Также Александр Лукашенко заверил, что в настоящее время нецелесообразно требовать от России направить в Беларусь группу военных в 10-15 тысяч человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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