Ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября

2022-10-14

14:42

Пресс-служба НАТО анонсировала проведение плановых учений альянса по ядерному сдерживанию.

14 октября офис НАТО опубликовал официальный пресс-релиз, в котором уведомил о скорых учениях Североатлантического альянса "Стойкий полдень", направленных на ядерное сдерживание условного противника. Известно, что данные учения стартуют 30 октября и пройдут до 30 числа текущего месяца.

В пресс-релизе также уточняется, что настоящее ядерное оружие не будет использовано НАТО во время учений, однако в самом мероприятии задействуют военных из 14 стран и 60 самолётов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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