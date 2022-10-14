Ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября

Пресс-служба НАТО анонсировала проведение плановых учений альянса по ядерному сдерживанию.

14 октября офис НАТО опубликовал официальный пресс-релиз, в котором уведомил о скорых учениях Североатлантического альянса "Стойкий полдень", направленных на ядерное сдерживание условного противника. Известно, что данные учения стартуют 30 октября и пройдут до 30 числа текущего месяца.

В пресс-релизе также уточняется, что настоящее ядерное оружие не будет использовано НАТО во время учений, однако в самом мероприятии задействуют военных из 14 стран и 60 самолётов.