Ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября
2022-10-14
14:42
Пресс-служба НАТО анонсировала проведение плановых учений альянса по ядерному сдерживанию.
14 октября офис НАТО опубликовал официальный пресс-релиз, в котором уведомил о скорых учениях Североатлантического альянса "Стойкий полдень", направленных на ядерное сдерживание условного противника. Известно, что данные учения стартуют 30 октября и пройдут до 30 числа текущего месяца.
В пресс-релизе также уточняется, что настоящее ядерное оружие не будет использовано НАТО во время учений, однако в самом мероприятии задействуют военных из 14 стран и 60 самолётов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в РФ через две недели
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси
Путин заявил о неготовности к переговорам с Байденом
Орбан: в Европе раскол из-за антироссийских санкций