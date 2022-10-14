Мэр Харькова Терехов сообщил о четырёх громких взрывах в городе

Харьковский мэр Игорь Терехов утверждает, что город вновь подвергся обстрелам со стороны России.

Днём 14 октября мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал сообщение на своём аккаунте в Telegram, где заявил, что российские войска снова обстреляли город, в котором слышны громкие взрывы. По данным Терехова, не менее четырёх российских ракет попали по Харькову, поскольку не были перехвачены украинскими системами противовоздушной обороны.

Примечательно, что накануне Владимир Зеленский попросил у Запада поставить Украине новые системы ПВО, отметив, что сейчас украинские войска обладают данными средствами лишь на десять процентов от того числа, которое нужно всей стране.