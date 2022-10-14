Fox News: Карлсон раскритиковал Зеленского за просьбу дать Украине $5 млрд
2022-10-14
15:28
Телеведущий Fox News Такер Карлсон подверг критике Владимира Зеленского, попросившего у США пять миллиардов долларов для Украины.
14 октября американский телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News прокомментировал недавнее выступление Владимира Зеленского, во время которого тот сообщил, что Украина нуждается ещё в пяти миллиардах долларов от Соединённых Штатов для покрытия общегодового дефицита бюджета.
В ответ на слова Зеленского Карлсон буквально посоветовал украинскому лидеру "проваливать", отметив, что США ничего не должны Украине, поскольку сами переживают кризис.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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