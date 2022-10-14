Елана Кондулайнен впервые вышла в люди после комы и инсульта
2022-10-14
15:34
Хотя артистка почти полностью восстановилась, ее речь пока не вернулась к первоначальному ритму. Звезда рассказала, что она 3 дня была в коме.
Секс-символ СССР Елена Кондулайнен в 2020-м была госпитализирована из-за инсульта. Сегодня 64-летняя актриса почти полностью восстановилась и стала выходить в свет.
О том, что с ней случилось, она рассказала в интервью Андрею Малахову. Как выяснилось, звезде стало плохо, когда она с коллегами сидела за праздничным ужином.
Как уточняет Вумен.ру, хотя артистка почти полностью восстановилась, ее речь пока не вернулась к первоначальному ритму. Кондулайнен рассказала, что она 3 дня была в коме, а после этого ничего не помнила.
При госпитализации у Елены диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, а также неврологическую энцефалопатию. Звезде даже было трудно признать собственных детей. Елена Ивановна уточнила, что в больницу к ней не пускали даже близких. Но все обошлось.
Но эмоциональное потрясение после пережитого тяжело сказалось на психологическом здоровье Елены, и после выписки она замкнулась в себе и почти два года не выходила на связь.
А сейчас актриса оправилась после болезни, стала выходить в люди и решила устроить свою личную жизнь. "Я не должна быть одна. Я должна кого-то найти", - заявила звезда.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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