Звезда сериала «Клон» Шафир женился на певице Лили Хан
2022-10-14
15:45
Четверть века назад его герой красавец Зейн, боровшийся за сердце главной героини фильма Жади, был любимцем зрителей.
Сегодня Лусиано Шафиру уже 53 года, у него серьезные проблемы со здоровьем. Но все это не мешает его счастью. Актер 11 лет состоит в отношениях с певицей Лили Хан.
И наконец влюбленные поженились, а на свое торжество пригласили только самых близких, сообщает СтарХит.
«Мы празднуем наш союз, он строился 11 лет. Лили, я хочу, чтоб ты знала, как сильно я тебя люблю, что моя любовь к тебе будет вечной. Спасибо всем, этот день был незабываемым», — написал в личном блоге звезда «Клона».
Избранница Шафира также посвятила пост свадьбе и призналась в сильных чувствах к мужу. «Люблю тебя навсегда. Благодарна Богу, что он позволил мне иметь тебя, мой спутник. Да благословит Господь наш союз!» — высказалась блондинка.
Поклонники Лусиано поздравили кумира с радостными переменами в жизни. Как известно, у артиста есть дочь от предыдущих отношений.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в РФ через две недели
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси
Путин заявил о неготовности к переговорам с Байденом
Орбан: в Европе раскол из-за антироссийских санкций