Звезда сериала «Клон» Шафир женился на певице Лили Хан

Четверть века назад его герой красавец Зейн, боровшийся за сердце главной героини фильма Жади, был любимцем зрителей.

Сегодня Лусиано Шафиру уже 53 года, у него серьезные проблемы со здоровьем. Но все это не мешает его счастью. Актер 11 лет состоит в отношениях с певицей Лили Хан.

И наконец влюбленные поженились, а на свое торжество пригласили только самых близких, сообщает СтарХит.

«Мы празднуем наш союз, он строился 11 лет. Лили, я хочу, чтоб ты знала, как сильно я тебя люблю, что моя любовь к тебе будет вечной. Спасибо всем, этот день был незабываемым», — написал в личном блоге звезда «Клона».

Избранница Шафира также посвятила пост свадьбе и призналась в сильных чувствах к мужу. «Люблю тебя навсегда. Благодарна Богу, что он позволил мне иметь тебя, мой спутник. Да благословит Господь наш союз!» — высказалась блондинка.

Поклонники Лусиано поздравили кумира с радостными переменами в жизни. Как известно, у артиста есть дочь от предыдущих отношений.