Путин заявил о неготовности к переговорам с Байденом
2022-10-14
15:55
Владимир Путин утверждает, что не станет вести личные переговоры с американским президентом.
14 октября Владимир Путин публично заявил, что не видит необходимости в срочных переговорах с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, поскольку считает, что они не принесут никакой пользы России в настоящий момент.
Примечательно, что накануне пресс-служба американского Белого дома также заявила о неготовности Байдена встречаться с Путиным для переговоров, однако президент США хотел бы обсудить с российским коллегой предложения Вашингтона по обмену заключёнными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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