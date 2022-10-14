Путин заявил о неготовности к переговорам с Байденом

Владимир Путин утверждает, что не станет вести личные переговоры с американским президентом.

14 октября Владимир Путин публично заявил, что не видит необходимости в срочных переговорах с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, поскольку считает, что они не принесут никакой пользы России в настоящий момент.

Примечательно, что накануне пресс-служба американского Белого дома также заявила о неготовности Байдена встречаться с Путиным для переговоров, однако президент США хотел бы обсудить с российским коллегой предложения Вашингтона по обмену заключёнными.