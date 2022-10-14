Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в РФ через две недели
2022-10-14
15:57
Владимир Путин сообщает, что в течение двух недель частичная мобилизация в России будет завершена.
В пятницу Владимир Путин сообщил, что мобилизационные процессы в России в рамках указа о частичной мобилизации от 21.09.22 будут полностью завершены в течение двух следующих календарных недель.
По словам Путина, на текущий момент военные комиссариаты России уже мобилизовали свыше 222 тысяч российских граждан, 33 тысячи из которых находятся в военных частях, а шестнадцать тысяч приступили к выполнению заданий Минобороны РФ в зоне специальной военной операции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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