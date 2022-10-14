Путин: Россия не будет уничтожать Украину как государство
2022-10-14
16:13
В пятницу Владимир Путин сообщил об отсутствии у России ликвидировать украинское государство в ходе спецоперации.
Вечером 14 сентября Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию перед журналистами, где получил вопрос о том, продолжит ли Украина существование как государство после того, как Россия полностью завершит проведение специальной военной операции, добившись всех поставленных задач.
Путин ответил, что российское правительство и войска не ставят перед собой задачу по ликвидации украинской государственности, ввиду чего Украина может продолжить своё существование как отдельная страна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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