Путин: Россия не будет уничтожать Украину как государство

В пятницу Владимир Путин сообщил об отсутствии у России ликвидировать украинское государство в ходе спецоперации.

Вечером 14 сентября Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию перед журналистами, где получил вопрос о том, продолжит ли Украина существование как государство после того, как Россия полностью завершит проведение специальной военной операции, добившись всех поставленных задач.

Путин ответил, что российское правительство и войска не ставят перед собой задачу по ликвидации украинской государственности, ввиду чего Украина может продолжить своё существование как отдельная страна.