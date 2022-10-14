Путин: столкновения армий России и НАТО приведёт к глобальной катастрофе

14 октября Владимир Путин призвал не допустить прямой войны между НАТО и Россией.

В пятницу Владимир Путин прокомментировал слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который накануне сказал, что поражение Украины в военном конфликте с Россией станет проигрышем всего блока НАТО. По мнению Путина, даже с юридической точки зрения подобные высказывания можно оценивать по-разному.

Также Владимир Путин заверил, что начало войны между войсками России и НАТО станет глобальной катастрофой, ввиду чего западные политики не должны принимать решений, которые могут способствовать столкновению.