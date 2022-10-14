Путин: столкновения армий России и НАТО приведёт к глобальной катастрофе
2022-10-14
16:32
14 октября Владимир Путин призвал не допустить прямой войны между НАТО и Россией.
В пятницу Владимир Путин прокомментировал слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который накануне сказал, что поражение Украины в военном конфликте с Россией станет проигрышем всего блока НАТО. По мнению Путина, даже с юридической точки зрения подобные высказывания можно оценивать по-разному.
Также Владимир Путин заверил, что начало войны между войсками России и НАТО станет глобальной катастрофой, ввиду чего западные политики не должны принимать решений, которые могут способствовать столкновению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
Андрей Бельянинов: Форум ЕАЭС "Интеграция" стал важным событием для Евразийского союза
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Основа большого урожая: эксперты подсказали, какие биопрепараты против вредителей нужно внести осенью
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси