Дитер Болен против антироссийских санкций
2022-10-14
16:33
Известный музыкант и основатель группы "Модерн Токинг" Дитер Болен по сообщению издания Focus выступил с резкой критикой антироссийских санкций
По словам исполнителя, если бы политики не объявили глупые санкции, то сейчас гражданам западных стран не нужно было бы страдать различной ерундой.
А ныне государства Запада, в ответ на свои действия должны будут замерзнуть.
Еще Дитер Болен добавил, что санкционное давление оказалось не только политической, но и экономической ошибкой. В то время как евро падает, российский рубль значительно укрепился.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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