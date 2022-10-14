Дитер Болен против антироссийских санкций

Известный музыкант и основатель группы "Модерн Токинг" Дитер Болен по сообщению издания Focus выступил с резкой критикой антироссийских санкций

По словам исполнителя, если бы политики не объявили глупые санкции, то сейчас гражданам западных стран не нужно было бы страдать различной ерундой.

А ныне государства Запада, в ответ на свои действия должны будут замерзнуть.

Еще Дитер Болен добавил, что санкционное давление оказалось не только политической, но и экономической ошибкой. В то время как евро падает, российский рубль значительно укрепился.