ВКС России поразили критически важные цели в Киевской и Харьковской областях

2022-10-14

16:46

Российские военно-космические войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и центрах командования ВСУ в двух областях.

Вечером 14 октября спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков провёл очередной ведомственный брифинг, в ходе которого сообщил, что авиация ВКС РФ нанесла высокоточные ракетные удары по критическим важным объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины в Харьковской и Киевской областях.

В тот же день Владимир Путин заявил, что в настоящее время России не следует наносить массированные ракетные удары по территории Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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