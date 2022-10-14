ВКС России поразили критически важные цели в Киевской и Харьковской областях
2022-10-14
16:46
Российские военно-космические войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и центрах командования ВСУ в двух областях.
Вечером 14 октября спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков провёл очередной ведомственный брифинг, в ходе которого сообщил, что авиация ВКС РФ нанесла высокоточные ракетные удары по критическим важным объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины в Харьковской и Киевской областях.
В тот же день Владимир Путин заявил, что в настоящее время России не следует наносить массированные ракетные удары по территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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