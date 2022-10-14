Основа большого урожая: эксперты подсказали, какие биопрепараты против вредителей нужно внести осенью

Такие средства помогут избавиться от десятков вредных насекомых, которые живут в почве или окукливаются.

Народные средства способствуют оздоровлению грунта и растений, но - не всегда. В тех случаях, когда они не справляются, есть смысл воспользоваться живыми биопрепаратами.

Например, метаризином. Его применяют против проволочника, медведки, хрущей и тех насекомых, которые зимуют в почве или окукливаются. Весь спектр воздействия - примерно 70 видов вредителей.

Основа препарата – гриб-паразит Metarhizium anisopliae, который "питается" хитином насекомых. Развивается он медленно, но заражённое насекомое обречено.

Препараты на основе энтомопатогенных грибов вносят осенью и весной - тогда, когда температура не ниже +5⁰. Нужно также помнить, что препарат действует во влажном грунте.

Основа другого препарата - боверина - энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana. Он также действует на находящихся в грунте насекомых продолжительное время. Но его можно использовать еще и для опрыскивания по листу.

Обработки боверией по листу не дают шанса колониям тли и белокрылки, пилильщиков и плодожорок. Насекомые уязвимы на всех стадиях развития - от яйца до взрослой особи.

Но в среднем боверия послабее метаризиума, потому их часто используют вместе. Второй вариант – использование после химического инсектицида и при высокой влажности воздуха.

Нужно помнить, что обработки по листу не проводятся на цветущих растениях, потому что препарат может поражать и пчёл. А нижняя граница температуры, при которой обработка даст эффект +8⁰С.