Андрей Бельянинов: Форум ЕАЭС "Интеграция" стал важным событием для Евразийского союза

Прошедший неделю назад в российской столице Деловой форум ЕАЭС "Интеграция" стал свидетельством уверенности в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.

Прошедший неделю назад в российской столице Деловой форум ЕАЭС "Интеграция" стал свидетельством уверенности в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, отметил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

Он, в частности, считает, что важной составляющей мероприятия стало освещение всех проблематичные мест евразийской интеграции, что случилось далеко не в последнюю очередь благодаря присутствию там Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и министров вышеупомянутой Комиссии, каждый из которых в своем докладе осветил курируемую им тематику.

"Одним из актуальных вопросов в ЕАЭС сегодня являются взаимные расчеты между государствами. Почему-то они до сих пор в долларовом эквиваленте. Надо с этим что-то делать",- добавил Андрей Бельянинов.

Кроме того, по его мнению, в Евразийском союзе, для общей интеграции, очень многое значит фактор наличия перестраховочной компании, но вместе с тем нужна евразийская лизинговая компания, а также объединенная транспортно-логистическая компания и ряд других структур, которые смогут поддерживать на должном уровне евразийскую интеграцию. Организаторами форума выступили Научный совет Российской академии наук по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, АНО по содействию экономической активности предпринимателей «Корпорация Альфа». На пленарном заседании выступили с видеообращениями Председатель Совета ЕЭК, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, член Совета ЕЭК, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, а также директор ООО «ЛВО» (Республика Беларусь) Олег Кондратенко, руководитель Росстандарта Антон Шалаев и другие.