Путин назвал ошибкой выбор Германии в пользу интересов НАТО

2022-10-14

17:15

Владимир Путин заявил, что в ФРГ допустили ошибку, выбрав содействие с НАТО вместо своих интересов.

14 октября РИА Новости сообщили ,что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что ФРГ выбрав содействие с союзниками по НАТО вместо обеспечения своих национальных интересов в украинском кризисе, руководство Германии допустило крупнейшую ошибку.

Путин отметил, что это был политический выбор тех людей, которые пришли к власти легитимным образом . Теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и граждане Германии, это имеет негативные экономические последствия для Евросоюза в целом и для Федеративной Республики, в частности.

Опубликовано: Елена Калиновская







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: