Владимир Путин заявил, что в ФРГ допустили ошибку, выбрав содействие с НАТО вместо своих интересов.

14 октября РИА Новости сообщили ,что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что ФРГ выбрав содействие с союзниками по НАТО вместо обеспечения своих национальных интересов в украинском кризисе, руководство Германии допустило крупнейшую ошибку.

Путин отметил, что это был политический выбор тех людей, которые пришли к власти легитимным образом . Теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и граждане Германии, это имеет негативные экономические последствия для Евросоюза в целом и для Федеративной Республики, в частности.