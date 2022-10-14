Путин назвал ошибкой выбор Германии в пользу интересов НАТО
2022-10-14
17:15
Владимир Путин заявил, что в ФРГ допустили ошибку, выбрав содействие с НАТО вместо своих интересов.
14 октября РИА Новости сообщили ,что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что ФРГ выбрав содействие с союзниками по НАТО вместо обеспечения своих национальных интересов в украинском кризисе, руководство Германии допустило крупнейшую ошибку.
Путин отметил, что это был политический выбор тех людей, которые пришли к власти легитимным образом . Теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и граждане Германии, это имеет негативные экономические последствия для Евросоюза в целом и для Федеративной Республики, в частности.
Опубликовано: Елена Калиновская
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