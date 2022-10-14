Вдова Караченцова заявила, что хочет уйти из Ленкома

Людмила Поргина сказала, что останется в театре, если только ее признают актрисой высшей категории, она хочет играть роли, а не быть участницей массовок.

Конфликт между актрисой Людмилой Поргиной и директором театра "Ленком" Марком Варшавером опять разгорелся с новой силой. Вдова Караченцова заявила, что после недавнего разговора с ним была вынуждена вызвать скорую.

Людмила Андреевна и сейчас находится на больничном. Она рассказала PROZVEZD, что больше не будет участвовать в скандалах и вообще готова уйти из Ленкома.

"Мне сейчас тяжело, я все еще на бюллетене, - уточнила Людмила Андреевна. - Слышите, как разговариваю? Я дышу плохо, у меня больное сердце. Я каждый день принимаю кучу таблеток, потому что не могу придти в себя после разговора с Варшавером. Если ситуация не разрешится, я просто уйду из Ленкома".

"Сейчас идет борьба, - продолжила 73-летняя вдова Караченцова. - И, если это не закончится, мне придется уйти, хотя я обещала умирающему Коле, что вернусь в наш второй дом - Ленком. Вместе с другими великими актерами Коля создавал этот театр, даже название ему придумал".

По словам Поргиной, она останется лишь в том случае, если Варшавер признает, что она - актриса высшей категории. И должна играть роли, а не быть участницей массовок.

Актриса сказала, что на великие роли не претендует - согласна на эпизоды, потому что у нее был большой перерыв в работе.

"Но пока не выходила на сцену, я не пьяная валялась в овраге, а ухаживала за больным мужем. Я продлила Коле жизнь на тринадцать лет! Я жила желаниями своего мужа. У меня самой было одно желание: чтобы муж жил, дышал, держал мою руку, чтобы я могла целовать его... Мне очень тяжело из-за всего происходящего, но я держусь", - поделилась артистка.