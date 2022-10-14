Адейомо: Вашингтон лишил возможности Россию выпускать критически значимое оружие
2022-10-14
17:50
В США заявили, что Вашингтон лишил возможности Россию выпускать критически значимое оружие для СВО.
В пятницу днем РИА Новости сообщили, что замминистра финансов США Уолли Адейомо заявил, что западные санкции лишили военно-промышленный комплекс Российской Федерации способности производить и обслуживать оружие, которое имеет критическое значение для проведения специальной военной операции на Украине. При этом политик не назвал ни одного вида или образца вооружений и не привел никаких аргументов в подтверждение своих слов.
Адейомо предположил, что наиболее сложная ситуация сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются необходимые компоненты необходимые для производства оружия. Об этом замминистра финансов США Адейомо сообщил на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
Арестович: на Украину пролился оружейный дождь
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Государства одно за одним отказываются от участия в Евровидении
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси