В США заявили, что Вашингтон лишил возможности Россию выпускать критически значимое оружие для СВО.

В пятницу днем РИА Новости сообщили, что замминистра финансов США Уолли Адейомо заявил, что западные санкции лишили военно-промышленный комплекс Российской Федерации способности производить и обслуживать оружие, которое имеет критическое значение для проведения специальной военной операции на Украине. При этом политик не назвал ни одного вида или образца вооружений и не привел никаких аргументов в подтверждение своих слов.

Адейомо предположил, что наиболее сложная ситуация сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются необходимые компоненты необходимые для производства оружия. Об этом замминистра финансов США Адейомо сообщил на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.