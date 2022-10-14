Долина и Басков впервые записали совместный клип

Народные артисты России выпустили клип на песню «Давай по-хорошему», в которой рассказывается о встрече бывших супругов.

Видеоролик с клипом режиссера Валентина Рудакова уже опубликован на YouTube-канале Баскова, сообщает Рамблер.

В сюжете клипа рассказывается о бывших супругах, встретившихся после долгой разлуки.

Он перемежается архивными фото со свадьбы персонажей и танцем в их исполнении.

Николай Басков и Лариса Долина в видео исполняют роли рассказчиков истории, периодически появляясь на экране.

Слова к треку написал поэт Юлиан Юрков, музыку - композитор Артем Авадьяев.