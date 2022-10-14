Государства одно за одним отказываются от участия в Евровидении
2022-10-14
18:27
Страны Европы отказываются отправлять своих представителей на международный песенный конкурс "Евровидение 2023", который должен состояться в Ливерпуле.
Государства Европы не желают отправлять на "Евровидение 2023" своих представителей. Не будут принимать участие в песенном состязании Болгария, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина.
Черногория в качестве причины отказа указала отсутствие интереса у спонсоров канала ТВ, высокой стоимости участия и проживания в Великобритании.
Северная Македония также не отправит исполнителя на конкурс из-за финансовых проблем. Государство лучше потратит средства на электричество.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
Арестович: на Украину пролился оружейный дождь
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Государства одно за одним отказываются от участия в Евровидении
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси