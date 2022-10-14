Государства одно за одним отказываются от участия в Евровидении

Страны Европы отказываются отправлять своих представителей на международный песенный конкурс "Евровидение 2023", который должен состояться в Ливерпуле.

Государства Европы не желают отправлять на "Евровидение 2023" своих представителей. Не будут принимать участие в песенном состязании Болгария, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

Черногория в качестве причины отказа указала отсутствие интереса у спонсоров канала ТВ, высокой стоимости участия и проживания в Великобритании.

Северная Македония также не отправит исполнителя на конкурс из-за финансовых проблем. Государство лучше потратит средства на электричество.