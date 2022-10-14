Ранний и обильный урожай: дачники напомнили о плюсах озимого сева лука

Озимый лук созревает на две-три недели раньше весеннего, его обходят болезни и не портят вредные насекомые.

Почему опытные дачники активно сажают лук на зиму? Плюсов много. Один - экономический: купить севок осенью дешевле. Если хранить, то часть посадочного материала до весны может и не дотянуть, а если опустить в землю - будет ждать там своего часа.

Кроме того, озимый лук поспеет на 2-3 недели раньше весеннего. И может успешно «проскочить» мимо пероноспороза - даже в дождливое лето. Луковая муха также не будет откладывать свои яйца на окрепшее растение.

Конечно, есть риск, что часть посадочного материала зиму не переживет. Потому не стоит сажать его в свежеперекопанную землю - она должна немного отдохнуть. Температура почвы при этом должна быть не выше +5°С.

Грядки для озимого лука надо приподнять на 15-20 см. Хорошо, если предшественниками лука были капуста, бобовые или тыквенные.

Почву надо перекопать с внесением перегноя, компоста и небольшого количества древесной золы. Можно сразу посеять овес, а по нему - лук, выросшая зелень ляжет мульчой.

Сажать по схеме 20х5 см, заделать на глубину 3 см. Опытные эксперты советуют перед посадкой лук ни в чем не замачивать, чтобы не ускорять его рост.