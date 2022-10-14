Ротару отказались приглашать на Песню года
2022-10-14
18:40
София Ротару не порадует зрителей на ближайшей "Песне года", так как организаторы мероприятия приглашать её не намерены.
Исполнительница София Ротару не выйдет на сцену очередной "Песни года". Организаторы не намерены звать певицу на традиционный концерт.
"Песня года" будет проходить в столичном дворце спорта "Мегаспорт" 3 декабря текущего года. Ротару - завсегдатай этого фестиваля, но не в этот раз.
Организаторы концерта сообщили изданию "Дни.ру": "Софию Михайловну мы в этом году даже не приглашали".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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