Хуснуллин: на Крымский мост грузовой транспорт не допустят без досмотра

Марат Хуснуллин заявил, что на Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра.

14 октября РИА Новости сообщили, что вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы, 15 октября. По его словам, перед въездом на мост грузовики будут тщательно досматривать. Поэтому пустые грузовые машины, автобусы они поедут в обычном режиме. Груженные машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме.

Марат Хуснуллин добавил, что на данный момент по Крымскому мосту проезжают до 90 машин в час и открыто движение по двум полосам на поврежденном участке для легковых автомобилей. Ранее ФСБ РФ объявило, что теракт на Крымском мосту организовала военная разведка Украины, а именно главное управление разведки Минобороны и лично его руководитель Кирилл Буданов.