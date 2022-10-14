Наследной принцессе Нидерландов родители запретили покидать дом

2022-10-14

19:09

Королевская семья Нидерландов выступила с заявлением, что наследной принцессе Амалии запрещено покидать дом.

Коронованая чета потребовали у 18-летней дочери, чтобы она уехала из студенческого кампус, переехала домой и не появлялась на улице.

Свой запрет родители обосновали возможным нападением со стороны преступных группировок. Данные об опасности поступили от службы разведки.

Ранее девушка проживала в одном из студенческих общежитий Амстердама, но сейчас оказалась вынуждена переехать в королевскую резиденцию в Гааге. Связано это с подготовкой атаки бандгруппы возглавляемой известным в государстве бандитом Ридуаном Таги на премьер-министра страны и наследную принцессу.

Опубликовано: Сергей Стаалкер







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: