Наследной принцессе Нидерландов родители запретили покидать дом

Королевская семья Нидерландов выступила с заявлением, что наследной принцессе Амалии запрещено покидать дом.

Коронованая чета потребовали у 18-летней дочери, чтобы она уехала из студенческого кампус, переехала домой и не появлялась на улице.

Свой запрет родители обосновали возможным нападением со стороны преступных группировок. Данные об опасности поступили от службы разведки.

Ранее девушка проживала в одном из студенческих общежитий Амстердама, но сейчас оказалась вынуждена переехать в королевскую резиденцию в Гааге. Связано это с подготовкой атаки бандгруппы возглавляемой известным в государстве бандитом Ридуаном Таги на премьер-министра страны и наследную принцессу.