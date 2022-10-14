Финские хоккеистки устроили оргию на Олимпиаде в Сочи
2022-10-14
19:28
Вратарь женской финской сборной поделилась скандальными подробностями пребывания команды в олимпийской деревне в Сочи.
По словам Ноора Рятю спортсменки во время игр устроили банальную оргию. Хотя сама она к тому моменту уже меньше интересовалась интимом на одну ночь.
Согласно интервью голкипера опубликованного в издании Helsingin Sanomat ее товарки по команде буквально "цепляли" во время игр себе половых партнеров.
Причем в попытках получить секс на ночь финские хоккеистки заигрывали не только с мужчинами, но и с представительницами своего пола. Был минимум однажды и групповой интим.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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