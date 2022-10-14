Владимир Путин рассказал, когда будет завершена частичная мобилизация

Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель, сообщает ТАСС.

По его словам, мобилизовано уже 222 тысячи человек, из них 33 тысячи новобранцев уже находятся в частях.

Владимир Путин выступил на конференции, организованной по итогам саммита Содружества Независимых Государств в Астане. Он, в частности, заявил, что "цель России не в том, чтобы уничтожить Украину".

Он также отметил, что дальнейших массированных ударов по украинским городам не требуется, так как большинство обозначенных целей были поражены.

Агентство Reuters описывает, что Путина спросили, сожалеет ли он о начале военной спецоперации в Украине. Он ответил, что нет.

"Происходящее, мягко говоря, неприятно, но у нас было бы то же самое чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все", - сказал российский лидер.

Президент также рассказал о частичной мобилизации, проводимой с сентября. По его словам, она охватила 222 тысячи человек.

Российский лидер заявил, что мобилизация будет завершена в течение двух недель и в дальнейшем ее продолжать не планируется.