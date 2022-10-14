Умер актёр Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

На 73 году жизни скончался британский актёр Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере».

В пятницу, 14 октября 2022 года, американский журнал The Hollywood Reporter, со ссылкой на голливудское агентство WME, сообщил о том, что британский актёр Робби Колтрейн умер в возрасте семидесяти двух лет.

Колтейнер получил известность по своим ролям в сериале «Метод Крекера» и серии фильмов, снятым по книгах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, а также ряде других кинокартин.