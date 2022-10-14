Подоляк: Киев найдёт способ обеспечения услуг Starlink
2022-10-14
20:32
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал заявление Илона Маска о прекращении финансирования услуг Starlink для Украины.
14 октября советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём аккаунте Twitter с уверенностью заявил, что «Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink» после отказа SpaceX финансировать услуги спутникового интернета для киевского режима.
Подоляк также выразил свою уверенность в том, что компания американского миллиардера Илона Маска обеспечит стабильное интернет-соединение на Украине до конца переговоров по вопросу финансирования.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
ВСУ обстреляли Белгород, удары нанесли по городской ТЭЦ
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Белгород остался без света после обстрела ВСУ местной ТЭЦ
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси