Подоляк: Киев найдёт способ обеспечения услуг Starlink

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал заявление Илона Маска о прекращении финансирования услуг Starlink для Украины.

14 октября советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём аккаунте Twitter с уверенностью заявил, что «Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink» после отказа SpaceX финансировать услуги спутникового интернета для киевского режима.

Подоляк также выразил свою уверенность в том, что компания американского миллиардера Илона Маска обеспечит стабильное интернет-соединение на Украине до конца переговоров по вопросу финансирования.