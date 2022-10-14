Подоляк: Киев найдёт способ обеспечения услуг Starlink

2022-10-14

20:32

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал заявление Илона Маска о прекращении финансирования услуг Starlink для Украины.

14 октября советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём аккаунте Twitter с уверенностью заявил, что «Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink» после отказа SpaceX финансировать услуги спутникового интернета для киевского режима.

Подоляк также выразил свою уверенность в том, что компания американского миллиардера Илона Маска обеспечит стабильное интернет-соединение на Украине до конца переговоров по вопросу финансирования.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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