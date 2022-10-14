Подоляк пообещал, что Украина не будет вторгаться на территорию России
2022-10-14
20:43
Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Киев не намерен вторгаться на территорию России.
14 октября советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём интервью для немецкой газеты-таблоида Bild заявил о том, что киевский режим ведёт «оборонительную войну», ввиду чего не намерен вторгаться на территорию России.
Подоляк добавил, что украинские власти планируют «забрать всю территорию Украины» и лишь после этого будут готовы сесть за стол переговоров с представителями российского правительства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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