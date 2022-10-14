Подоляк пообещал, что Украина не будет вторгаться на территорию России

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Киев не намерен вторгаться на территорию России.

14 октября советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём интервью для немецкой газеты-таблоида Bild заявил о том, что киевский режим ведёт «оборонительную войну», ввиду чего не намерен вторгаться на территорию России.

Подоляк добавил, что украинские власти планируют «забрать всю территорию Украины» и лишь после этого будут готовы сесть за стол переговоров с представителями российского правительства.