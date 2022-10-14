Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в Гарри Поттере
2022-10-14
20:43
Умер актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере
В возрасте 72 лет скончался актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.
Причины и обстоятельства смерти не уточняются. Известно, что Колтрейн страдал от остеоартрита.
О своем диагнозе Робби Колтрейн узнал еще в 2016 году, врачи советовали ему сбросить 40 кг. В 2019 году издание The Sun сообщило, что актер прикован к инвалидному креслу.
Джоан Роулинг, автор серии романов, прокомментировала смерть актера в своем Twitter аккаунте : "Я больше никогда не узнаю никого, даже отдаленно похожего на Робби. Он был невероятным талантом, совершенно уникальным".
Опубликовано: Дарья Васнецова
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