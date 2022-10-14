Алехно назвал причины развода с Медведевой

2022-10-14

20:44

Певец Руслан Алехно рассказал о том, почему развёлся с актрисой Ириной Медведевой.

Певец Руслан Алехно утверждает, что причиной его разрыва с супругой Ириной Медведевой стала безумная страсть к работе.

Музыкант рассказал, что за годы, проведённые вместе, сделали их лучшими друзьями. Они стали как брат и сестра, нежели муж и жена.

Руслан заверил, что никаких измен не было.

Слова артиста приводит издание "7Дней": "Мы оба — очень преданные люди, нас так воспитали родители. Причина расставания - в безумной увлеченности профессией".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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