Путин: частичная мобилизация закончится в течение двух недель
2022-10-14
20:55
Президент РФ Владимир Путин рассказал о сроках окончания объявленной в России частичной мобилизации.
14 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит глав стран СНГ в Астане заявил о том, что все мобилизационные мероприятия в стране завершатся в течение двух недель.
Путин также рассказал, что в настоящее время в воинские части прибыли 222 000 из 300 000 призывников со всех регионов России и отметил, что российское оборонное ведомства в обозримом будущем не планирует увеличивать число мобилизованных.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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