Der Spiegel: Швеция отказалась делиться результатами расследования ЧП на «Северных потоках» с Германией и Данией

Журнал Der Spiegel заявил о том, что Швеция не планирует делиться итогами расследования аварии на "Северных потоках" с Германией и Данией

Немецкое издание Der Spiegel рассказало о позиции Швеции по поводу терактах на "Северных потоках".

По информации источника, Швеция не намерена делиться с Германией и Данией результатами расследования инцидента на обеих ветках трубопровода "Северный поток" из-за высокого уровня секретности.

"Швеция не захотела делиться с ФРГ и Данией результатами расследования ЧП на "Северных потоках" из-за высокого уровня секретности, сообщает Der Spiegel", - передает ТАСС.

Напомним, что несколько недель назад на обеих ветках трубопровода произошли взрывы, из-за которых газ перестал поступать в Европу.