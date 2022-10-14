Der Spiegel: Швеция отказалась делиться результатами расследования ЧП на «Северных потоках» с Германией и Данией
2022-10-14
21:07
Журнал Der Spiegel заявил о том, что Швеция не планирует делиться итогами расследования аварии на "Северных потоках" с Германией и Данией
Немецкое издание Der Spiegel рассказало о позиции Швеции по поводу терактах на "Северных потоках".
По информации источника, Швеция не намерена делиться с Германией и Данией результатами расследования инцидента на обеих ветках трубопровода "Северный поток" из-за высокого уровня секретности.
"Швеция не захотела делиться с ФРГ и Данией результатами расследования ЧП на "Северных потоках" из-за высокого уровня секретности, сообщает Der Spiegel", - передает ТАСС.
Напомним, что несколько недель назад на обеих ветках трубопровода произошли взрывы, из-за которых газ перестал поступать в Европу.
Опубликовано: Дарья Васнецова
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