Newsweek: в Киеве предложили установить потолок цен на российскую нефть не выше $20

2022-10-14

21:17

Советник Зеленского Олег Устенко предложил установить потолок цен на российскую нефть не выше $20 за баррель.

14 октября советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в своём интервью американскому журналу Newsweek заявил, что Киев не согласен с выдвинутым министром финансов США заявлением о том, что Западу нужно установить предельную цену на импортируемую из России нефть в районе $60 за баррель.

Устенко заявил, что украинские власти считают целесообразным введение потолка цен на российскую нефть не выше $20, чтобы у России якобы был стимул не продолжать проведение специальной военной операции на Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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