Newsweek: в Киеве предложили установить потолок цен на российскую нефть не выше $20
2022-10-14
21:17
Советник Зеленского Олег Устенко предложил установить потолок цен на российскую нефть не выше $20 за баррель.
14 октября советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в своём интервью американскому журналу Newsweek заявил, что Киев не согласен с выдвинутым министром финансов США заявлением о том, что Западу нужно установить предельную цену на импортируемую из России нефть в районе $60 за баррель.
Устенко заявил, что украинские власти считают целесообразным введение потолка цен на российскую нефть не выше $20, чтобы у России якобы был стимул не продолжать проведение специальной военной операции на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
Кондулайнен впервые рассказала, как сыновья подняли её на ноги после инсульта
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Mash: девять военкоров из России включая Стрелкова проверят на дискредитацию ВС РФ
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси