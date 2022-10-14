Newsweek: Киев хочет установить потолок цен на нефть из РФ в $20 за баррель

Советник Зеленского Олег Устенко выступил со своим предложением по установлению предельной цены на российскую нефть.

14 октября персональный советник Владимира Зеленского Олег Устенко дал интервью американской газете Newsweek, где заявил, что в Киеве выступают за установление потолка цен на нефть из России в районе двадцати долларов за баррель, в то время как министр финансов США Джанет Йеллен ранее предлагала потолок в районе 60-ти долларов.

При этом Устиненко утверждает, что в идеале Киев хотел бы видеть цену на российскую нефть в пределах между десятью и двадцатью долларами, однако вряд ли это возможно.