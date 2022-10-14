Лукашенко пришёл домой к Назарбаеву в Астане с дружеским визитом

Александр Лукашенко пришёл в гости к Нурсултану Назарбаеву во время посещения Астаны.

В пятницу Александр Лукашенко посетил казахстанскую Астану, где поучаствовал в расширенном заседании лидеров СНГ. Позднее Лукашенко нанёс визит экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, придя к нему домой. При встрече политики обнялись, а сам Назарбаев заявил, что внезапный приезд Александра Лукашенко напомнил ему о старых временах.

Во время прощания Нурсултан Назарбаев подарил Лукашенко памятный фотоальбом, на которых оба политика запечатлены на совместных фотографиях в разные годы жизни.